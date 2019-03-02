الأهلي يواجه الاتحاد والقناة أمام الزمالك في نهائي دوري الكرة الطائرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

تبدأ اليوم السبت، مباريات دوري نهائيات كرة الطائرة رجال، بالصالة المغطاة لنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويلتقي النادي الأهلي والاتحاد في أول مباريات البطولة، اليوم السبت، ويعقبها مباراة القناة والزمالك. فيما يستضيف نادي القناة فريق نادي الاتحاد غداً الأحد يعقبها المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وتضم البطولة المجمعة أندية الأهلي والزمالك والقناة وسبورتنج والاتحاد وسموحة والجيش والطيران لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ويتأهل صاحب المركز الأول من الدور النهائي للدوري إلى منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى البطولة العربية، وفي حال كان صاحب المركز الأول بالدوري هو صاحب لقب أخر بطولة أفريقية يتم تصعيد صاحب المركز الثاني للمشاركة بدلاً منه ليكون هناك فريقين من مصر في البطولة على أن يتأهل صاحب المركز الثالث للبطولة العربية.

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