شاهد.. أحمد المحمدي يعلق على انتصار فريقه الكبير اليوم

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علق أحمد المحمدي نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا الانجليزي، على انتصار فريقه اليوم على ديربي كاونتي بأربعة أهداف نظيفة، في إطار مباريات الاسبوع الـ 35 من الدوري الانجليزيالدرجة الاولى.
وقال المحمدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثلاث نقاط وأربعة أهداف و شباك نظيفة، يا له من أداء للفريق اليوم،
وشارك المحمدي في المباراة وتمكن من صنع هدف الرابع لصالح فريقه
يذكر أن أستون فيلا بذلك الفوز ارتفع رصيده إلى 48 نقطة بالمركز الـ 11، ومن المنتظر أن يواجه الفريق في الأسبوع المقبل نظيره برمنجهام سيتي صاحب المركز الثامن.
شاهد الأهداف:
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