برشلونة يهاجم ريال مدريد بـ ميسي وسواريز

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمباراة الكلاسيكو المرتقب مع ريال مدريد، الذي يقام بينهما في العاشرة إلا

الربع مساء اليوم، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الــ من الدوريالإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :

حراسة المرمي : تير شتيجن

خط الدفاع : بيكيه، أومتيتي، ألبا، سيرجيو روبرتو

خط الوسط : راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر

خط الهجوم : ديمبلي، ميسي، سواريز.