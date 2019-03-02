أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل الفريق، الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 26 من في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وجاء تشكيل الفريق الملكي كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: داني كارفاخال، رافايل فاران، سيرجيو راموس، سيرجو ريجيلون الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو الهجوم: جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما

كانت هذه تفاصيل خبر فينيسيوس وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.