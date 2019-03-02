أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي الذي أقيم مساء اليوم في أنجولا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي وهو الأبيض..بينما يرتدي حارس مرمى الزمالك الزي "الموف".
بينما سيرتدي فريق بترو أتليتكو الأنجولي الزي الأزرق وحارسه سيرتدي الزي الأسود.
وحضر الاجتماع الفنى للمباراة كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق.
ويواجه الزمالك فريق بترو اتلتيكو الأنجولي غدا الأحد بالجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواجه بترو أتليتكو بـ"الأبيض".. وبطل أنجولا بـ"الأزرق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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