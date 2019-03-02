أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه كان بإمكانه الفوز خلال مواجهة الإتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة "بدأنا المباراة بشكل هجومي، وبالفترة الأخيرة كنا نعمل على تنفيذ تلك الخطة لتعويض غياب إسلامجابر".
وواصل: "كنا أفضل بشكل كبير في الشوط الثاني فاستحوذنا على اللعب وأهدرنا العديد من الفرص الخطيرة، وأضاع محمد سالم انفرادين، وفضلت إخراجه من الملعب خوفاً عليه من الإحباط خاصة وأنه نفذ كل ما لديه".
ووجه عبد العال التحية إلى لاعبي
وأضاف "كان أمرا جيدا أننا تمكنا من إحراز هدف التعادل مع الاتحاد بشكل سريع، فالرد لو كان تأخر كان من الممكن أن يسبب لنا أزمة في المباراة، فقد كان أمرا إيجابيا لأنه لم يمنح الاتحاد فرصة تنظيم صفوفه والتكتل من أجل الحفاظ على تقدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الداخلية: قدمنا مباراة جيدة.. وتوقيت هدف التعادل كان إيجابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.