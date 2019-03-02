مدرب الداخلية: قدمنا مباراة جيدة.. وتوقيت هدف التعادل كان إيجابيا

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه كان بإمكانه الفوز خلال مواجهة الإتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة "بدأنا المباراة بشكل هجومي، وبالفترة الأخيرة كنا نعمل على تنفيذ تلك الخطة لتعويض غياب إسلام

جابر".

وواصل: "كنا أفضل بشكل كبير في الشوط الثاني فاستحوذنا على اللعب وأهدرنا العديد من الفرص الخطيرة، وأضاع محمد سالم انفرادين، وفضلت إخراجه من الملعب خوفاً عليه من الإحباط خاصة وأنه نفذ كل ما لديه".

ووجه عبد العال التحية إلى لاعبي

الداخلية، مشدداً أنهم قدموا أداء جيدا رغم صعوبة الموقف في الوقت الحالي، أمام فريق كبير دعم صفوفه وخلفه جماهير غفيرة.

وأضاف "كان أمرا جيدا أننا تمكنا من إحراز هدف التعادل مع الاتحاد بشكل سريع، فالرد لو كان تأخر كان من الممكن أن يسبب لنا أزمة في المباراة، فقد كان أمرا إيجابيا لأنه لم يمنح الاتحاد فرصة تنظيم صفوفه والتكتل من أجل الحفاظ على تقدمه".