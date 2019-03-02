شاهد .. التعادل يحسم مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

تعادل فريق الداخلية مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

سجل خالد قمر لصالح الاتحاد الكندري في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل الداخلية عن طريق لاعبه عبدالعزيز السيد

في الدقيقة 19.

وجاء هدف الاتحاد السكندري من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء استقبلها خالد قمر برأسية قوية لم يستطع حارس الداخلية التصدي لها، قبل أن ينجح الداخليةفي تسجيل هدف التعادل بعدها بدقيقتين بعدما مرر

حسام باولو الكرة إلى عبدالعزيز السيد الذي بدوره سدد الكرة أرضية ارتطمت بالقائم وسكنت شباك الهاني سليمان.

وظل التعادل الإيجابي مسيطرا على أحداث المباراة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية المباراة بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة احتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة،بفارق نقطتين عن الداخلية الذي يحتل المركز الخامس عشر.

شاهد أهداف المباراة :