بالصور.. أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، وتستمر حتى يوم 3 مارس الجاري.
وجاء اللاعب في المركز الأول بـ1465 نقطة، فيما كان المركز الثاني من نصيب لاعب المنتخب التشيك كوف جان بـ1448 نقطة، وحل ثالثالاعب المنتخب الليتواني كيندرز جاستن بـ1435 نقطة، أما إسلام حامد لاعب منتخبنا الوطني أيضا حصد المركز الـ27 بـ1350 نقطة.
وشهدت منافسات نهائي الرجال اليوم مشاركة 36 لاعب، ومثل منتخب الوطني كل من، أحمد الجندي وإسلام حامد.
ومن المقرر أن تقام غدا الأحد منافسات الزوجي، وذلك
وتشارك في فعاليات البطولة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.
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