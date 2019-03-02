شاهد..شباب قسنطينة الجزائري يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويقتنص الثلاث النقاط

خسر الإسماعيلي من نظيره شباب قسنطينة الجزائري، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد الشهيد حملاوي،.ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

سجل عماد حمدي الهدف الأول في الدقيقة 13، بعد عرضية، سددها اللاعب بطن قدمه في شباك مرمى شباب قسنطينة، وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+2، سجل

نصر الدين زعلاني.

وفي الشوط الثاني، سجل شيلونجو الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 50 بعدما استلم الكرة بشكل رائع أتبعها بتسديدة قوية لم يستطع حارس مرمي الفريق الجزائري التصدي لها، بعدها سجل ياسين يطو الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة 67، من ركلة ركنية

استقبلها لاعب شباب قسنطينة برأسية انقذها محمد فوزي المتألق حارس الإسماعيلي لترتد لياسين يطو ويضعها داخل المرمي.

ثم في الدقيقة 80، سجل شباب قسنطينة الهدف الثالث والفوز ليقتنص الثلاث نقاط ويقلب الطاولة على الدراويش.

وبتلك النتيجة، تصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة الثالثة، برصيد 10 نقاط، في حين تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة وحيدة، في حين يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد، 7 نقاط، والافريقي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

شاهد الأهداف..