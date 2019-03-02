رياضة | التشكيل الرسمي لكلاسيكو الأرض (برشلونة وريال مدريد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لكلاسيكو الأرض (برشلونة وريال مدريد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجليون.

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - كروس - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : ارثر - بوسكيتس - راكيتيتش - ديمبلي.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.