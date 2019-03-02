رياضة | عاجل.. صحيفة: رئيس الزمالك يُقرر إقالة جروس في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة: رئيس الزمالك يُقرر إقالة جروس في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رئيس النادي الزمالك على إقالة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حال تعثر الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولى غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الزمالك رهن استمرار جروس مع الفريق بالفوز على بترو اتليتكو الانجولي غدا من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور التالي في الكونفدرالية لمنحه فرصة جديدة مع الفريق في الوقت الذي تتم إقالته حال تحقيق أي نتيجة سلبية بعد ذلك.

وسيكون خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق حال رحيل "جروس".

يذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثانى برصيد 4 نقاط ، ونصر حسين داى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتصدر جورماهيا الكينى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط