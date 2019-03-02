رياضة | عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني كالتالي :- حراسة المرمى : تيرشتيجن. خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : آرثر - بوسكيتس - راكيتيتش - ديمبلي. خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.