رياضة | المصري البورسعيدي ينهي تدريباته استعدادًا للجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي ينهي تدريباته استعدادًا للجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، تدريباته بالعين السخنة، استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالدوري العام.

ويخوض الفريق البورسعيدي، معسكرًا مغلقًا بالعين السخنة، استعدادًا للمباراة التي ستقام عصر غدٍ على ملعب الجيش بالسويس، بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وأدى الفريق البورسعيدي، مرانًا خفيفا على أحد ملاعب العين السخنة وهو المران الذي استغله إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لوضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.

وشهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تدخلات فنية من الجهاز الفني الذي حرص على تنفيذ لاعبيه لكافة التعليمات الفنية وخاصة المتعلقة منها بالضغط الهجومي من ناحية وبالرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب المنافس من ناحية أخرى.