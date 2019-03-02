رياضة | مفاجأت في تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة

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أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني. وجاء تشكيل الفريق المكلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : تيبو كورتوا. خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجليون. خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - كروس - فينسيوس. خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.