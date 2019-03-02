رياضة | محمد صبحي: أضعنا الفوز أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: أضعنا الفوز أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إن فريقه فقد فوزا هاما أمام الاتحاد السكندري اليوم، وكان الأفضل طوال اللقاء.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"فقدنا فوزا مهما وكنا الأقرب لتحقيقه، وفريق نادي الداخلية حضر من أجل الثلاث نقاط".

وتابع صبحي: "واجهنا فريق كبير شارك في دوري أبطال العرب، وكنا نعلم جيدا صعوبة المباراة وخسرنا الفوز لكن الحمد لله على كل حال".

وأتم صبحي: "أتمنى التوفيق لفريق الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة، وأشكر زملائي في الفريق".