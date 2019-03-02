رياضة | الإسماعيلي يسقط أمام شباب قسنطينة ويودع البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يسقط أمام شباب قسنطينة ويودع البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مباراة الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم عماد حمدي بهدف أول لصالح الإسماعيلي بالدقيقة 15، ومن ثم أضاف شباب قسنطينة هدف التعادل بالدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بقدم اللاعب نصر الدين.

فيما أعاد بينسون شيلونجو هدف ثاني للإسماعيلي بالدقيقة 50، وتعادل نسيم يطو بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 من عمر السوط الثاني قبل أن يضيف ديلان باهامبولا الهدف الثالث للفريق الجزائري في الدقيقة 81.

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد المباارة:

1- شباب قسنطينة: 10 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي: 7 نقاط3

3- الإفريقي التونسي: 4 نقاط

4- الإسماعيلي: نقطة