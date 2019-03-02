رياضة | 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم السبت ، باحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الانتاج الحربي ، المقرر اقامتها في الرابعة عصر ، غدا الاحد ، على ستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن الاسبوع ال 25 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – اسامه جلال – محمد دبش – محمد دسوقي – عاصم سعيد - عصام صبحى – أحمد محسن - صلاح ريكو – محمد تونى – هاني سعيد – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – محمد رمضان – جون أنطوى .

وكان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم السبت ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة الانتاج الحربي .

واكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، ان فريقه جاهز بقوة للمباراة ولدي اللاعبين اصرار علي الفوز ، خاصة ان الانتاج من الفرق التي تنافس علي الدخول في المربع الذهبي ، ولن تكون المباراة سهلة للفريقين.

واوضح هويدي ان المقاصة يدخل مباراة الانتاج بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي للدوري ، في ظل الصراع المشتعل بين اكثر من نادى على احتلال المركز الرابع للمشاركة الموسم المقبل بالكونفدرالية الافريقية.