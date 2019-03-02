رياضة | علاء عبد العال: واجهنا فريقا قويا وكنا الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال: واجهنا فريقا قويا وكنا الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، على أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف عبد العال عقب نهاية اللقاء :"لعبنا بطريقة 3-5-2 بسبب غياب إسلام جابر بجانب طريقة لعب فريق الاتحاد السكندري، كما أن اللاعبون نجحوا في تنفيذها بشكل جيد للغاية".

وتابع عبدالعال: "في الشوط الثاني فريقنا كان أفضل في كل شئ وأهدرنا فرصتين محققتين عن طريق محمد سالم الذي لم يكن موفقا".

وأوضح عبدالعال: "قررت تغيير محمد سالم خوفا عليه من الشعور بنوع من الإحباط، وشعرت بأحمد أوكا لأنه يملك سرعات أيضا".

وواصل عبدالعال: "أحيي لاعبي الداخلية، رغم صعوبة الموقف، فواجهنا فريق قوي نجح في تدعيم صفوفه بمجموعة مميزة من اللاعبين".

واستطرد عبدالعال: "عملت حساب فريق الاتحاد وخروجهم من البطولة العربية وأبلغت اللاعبين بما سيحدث من جانبهم ووفقنا في ذلك".

وأتم حديثه: "هدف التعادل السريع لنا كان إيجابيا، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".