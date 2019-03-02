رياضة | الاتحاد يتعادل مع الداخلية 1/1 في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يتعادل مع الداخلية 1/1 في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

الاتحاد السكندري كان البادئ بالتسجيل عبر اللاعب خالد قمر في الدقيقة 17، وتعادل عبد العزيز السيد للداخلية في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي 25 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وصل الداخلية للنقطة 23 في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.