رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بعدما تغلب على فريق بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من "البريميرليج".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلي 71 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، والذي تنتظره مواجهة صعبة ضد فريق إيفرتون غدًا الأحد.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم:

1- مانشستر سيتي: 71 نقطة

2- ليفربول: 69 نقطة

3- توتنهام: 61 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 58 نقطة

5- أرسنال: 57 نقطة

6- تشيلسي: 53 نقطة

7- وولفرهامبتون: 43 نقطة

8- واتفورد: 40 نقطة

9- إيفرتون: 36 نقطة

10- وست هام يونايتد: 36 نقطة

11- ليستر سيتي: 35 نقطة

12- بورنموث: 34 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد: 31 نقطة

14- برايتون: 30 نقطة

15- بيرنلي: 30 نقطة

16- ساوثهامبتون: 27 نقطة

17- ساوثهامبتون: 27 نقطة

18- كارديف: 25 نقطة

19- فولهام: 17 نقطة

20- هدرسفيلد تاون: 14 نقطة