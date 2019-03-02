اونلاين | يلا شوت - youtube مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2/3/2019 كورة ستار| كورة أون لاين ريال مدريد وبرشلونة

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يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مساء اليوم السبت، مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش العالمي، 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر، ويتم نقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مباشرة على قناتي بي ان سبوت اتش دي 1 و 3 بصوت المعلقين خليل البلوشي وخالد الغول .

رابط مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر، يدخل نادي ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيلة تضم كل من، تير شتيجن، بيكيه، البا، سيميدو، لينجليت، راكيتيتش، روبيرتو، بوسكيتس، ديمبلي، ميسي، سواريز، فيما تضم تشكيلة نادي برشلونة اللاعبين، نافاس، راموس، ريجيلون، كارفاخال، فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، بنزيما، فاسكيز، جونيور .

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