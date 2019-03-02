اونلاين | شاهد كلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد كلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء اليوم السبت فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو ناري على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني،

ويسعى نادي برشلونة متصدر الليغا والعائد منتصرا من مباراة نصف النهائي في كأس الملك على النادي الملكي بنتجية 3/0 قبل يومين ، يسعى لاستغلال الروح المعنوية للاعبيين في كلاسيكو اليوم.

ويتربع البرسا على قائمة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يتموضع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيقام كلاسيكو الأرض في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر والساعة 10:45 بتوقيت السعودية، وستنقل على قناة “beIN SPORTS HD 1″ و”beIN SPORTS HD 3” بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي.

وكان كلاسيكو الذهاب واللذي جرى في 28 من الشهر الفائت، قد انتهى بفوز البرسا بنتيجة 5/1 على ملعب الكامب نو.

سنوفر الروابط قبل المباراة بقليل