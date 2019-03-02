اخبار الرياضه

اونلاين | شاهد كلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد كلاسيكو مباراة وريال مدريد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء اليوم السبت فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو ناري على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ،

ويسعى نادي برشلونة متصدر الليغا والعائد منتصرا من مباراة نصف النهائي في كأس الملك على النادي الملكي بنتجية 3/0 قبل يومين ، يسعى لاستغلال الروح المعنوية للاعبيين في كلاسيكو اليوم.

 

ويتربع البرسا على قائمة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يتموضع في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وسيقام كلاسيكو الأرض في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر والساعة 10:45 بتوقيت ، وستنقل على قناة “beIN SPORTS HD 1″ و”beIN SPORTS HD 3” بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي.

وكان كلاسيكو الذهاب واللذي جرى في 28 من الشهر الفائت، قد انتهى بفوز البرسا بنتيجة 5/1 على ملعب الكامب نو.

سنوفر الروابط قبل المباراة بقليل

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى