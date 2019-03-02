اونلاين | MATCH بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري Yalla Shoot كورة اونلاين| ماتش ريال مدريد ضد برشلونة

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MATCH بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري Yalla Shoot كورة اونلاين| ماتش ريال مدريد ضد برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد تضع سولاري في موقف لا يفوّت لإثبات قدرته على اقتناص الفوز بعد أيام فقط من صدمة الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، إذ ستقوم قنواتنا بتغطية استثنائية لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بحضور "السبيشل وان" البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أشهر المدربين في العالم.

وفرضت مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام في سانتياغو برنابيو نفسها كأهم مباريات البث المباشر يوم السبت التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لضرورة فوز الملكي على البلوغرانا للحفاظ على حظوظه في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة للفوز كي يقتل آمال ريال مدريد نهائياً ولو نظرياً بعدما انتصر عليه 5-1 في كلاسيكو ذهاب الليغا.

مباراة برشلونة وريال مدريد – مباشر

MATCH بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري Yalla Shoot كورة اونلاين| ماتش ريال مدريد ضد برشلونة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ برشلونة يريد المضي قدماً في حصد جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.

مباراة برشلونة وريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قنوات HD1 - HD3 - HD8 - 4K باللغة العربية والإنكليزية HD11 يوم السبت في الساعة الحادية عشرة إلا ربع ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنت

وستبث مباراة برشلونة وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

MATCH بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري Yalla Shoot كورة اونلاين| ماتش ريال مدريد ضد برشلونة

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

MATCH بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري Yalla Shoot كورة اونلاين| ماتش ريال مدريد ضد برشلونة