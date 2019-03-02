اونلاين | يلا شوت بلس بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة yalla shoot اليوم بث مباشر برشلونة وريال مدريد كورة اكسترا

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نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد دون “النايل سات” في الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019، على جميع الأقمار الصناعية في لقاء يسعى من خلاله الفريقين إلى حصد الثلاث نقاط، وسنوافيكم بالقنوات المجانية التي سوف تنقل اللقاء مباشرة.

وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة وريال مدريد من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD1 وHD3 بالتعليق العربي للمعلق رؤوف خليف، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام ريال مدريد الليلة 2 من شهر مارس الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وستلعب المواجهة على ملعب سانتياغو برنابيو وسط حضور جماهير يُقدر بحدود 80 الف مُشجع.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

سيتم نقلها عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986 V 12110.

وضحنا لكم أبرز القنوات الفضائية التي سوف تنقل مباراة برشلونة ضد الريال عبر الأقمار الصناعية الشهيرة، في حالة ظهور أي قناة جديدة سنضع ترددها بكل تأكيد.

رغم شائعات نقل القناة الأثيوبية المفتوحة لمباراة برشلونة وريال مدريد على النايل سات، إلا أن هذا لم يتأكد بعد، وفي حال تأكيده سنضيف لكم تردد القناة.

شتيغن – البا – بيكيه -لينغليت – سيميدو – راكتيتش -بوسكتس – فيدال- كوتينهو – سواريز – ميسي، هذا هو التشكيل المتوقع لبرشلونة في تلك المواجهة.