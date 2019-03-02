اونلاين | الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

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الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

ساعات قليلة على انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، إذ توقعت صحيفة سبورت تعديلات طفيفة على قائمة الفريقين.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

وذكرت صحيفة سبورت المقربة من نادي برشلونة أنّ التعديلات المتوقعة في مباراة ريال مدريد وبرشلونة لن تكون كبيرة عن القائمة التي شاركت في الكلاسيكو الفائت ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

وفاز برشلونة في اللقاء الفائت 3-0 في مدريد ليحسم التأهل إلى نهائي الكأس بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

وتبدو التعديلات المتوقعة في قائمة ريال مدريد أكثر من تلك التي ستحدث في برشلونة، إذ توقعت سبورت مشاركة البلجيكي كورتوا بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس والبرازيلي مارسيلو مكان ريغولين وذلك ليس مفاجئاً نظراً لإراحة سولاري لمارسيلو وقراره المحسوم مسبقاً فيما يتعلق بحماية نافاس لمرمى فريقه في الكأس.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

وتكمن التعديلات الحقيقية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة وفقاً لسبورت دائماً، أن يشرك سورلاي مدرب ريال مدريد نجمه غاريث بيل مكان فاسكيز بينما سيقحم فالفيردي مدرب برشلونة لاعبه البرازيلي أرثر مكان البرتغالي سيميدو على أن يتحوّل سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن، وفي قلب الدفاع أومتيتي بدلاً من كليمان لانغلي.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

ويبتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الثالث، وتعد خسارة ريال أو تعادله في الكلاسيكو بمثابة الضربة القاضية لآماله في الفوز بلقب الليغا.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

وهنا التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة التي تحدثت عنها الصحيفة الإسبانية:

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيمة.

الكلاسيكو اليوم Barcelona بث مباشر ضد ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

برشلونة: تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ميسي، ديمبيلي، سواريز.



