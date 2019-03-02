نيمار دا سيلفا يكشف عن بطله في الرسوم المتحركة.. ومثله الأعلى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

نيمار دا سيلفا، كشف – خلال تصريحات له في أحد اللقاءات - أن مواطنه روبينيو، نجم ريال مدريد السابق، هو مثله الأعلى في كرة القدم.

نيمار لاعب فريق برشلونة السابق قال: مثلي الأعلى دائما كان روبينيو، منذ أن كنت صغيرا، عشقت كل شيء يقوم به، وتمنيت أن أكون مثله.

نجم منتخب السامبا، كشف عن هواياته، وأنه غير متابع لمباريات كرة القدم وأخبارها، ويفضل ممارسة كرة السلة عندما يتسنى له ذلك، ويتابع أخبارها ويحرص على مشاهدة مبارياتها.

وأضاف، من الواضح أني كنت سأكون مغنيا، أنا حقا أغني بشكل سيىء، إنها كارثة، لكنني أستمتع بوقتي ولا ضير من المحاولة.

نيمار اختتم بقوله إن بطله الذي يقتدي به في عالم الرسوم المتحركة هو “باتمان”، أما على أرض الواقع فسيبقى والده بطله الدائم.

يذكر أن نيمار يتواجد حاليا في البرازيل لمواصلة إعادة تأهيله، ومن المتوقع أن يعود إلى باريس هذا الأسبوع، ليحضر من المدرجات مباراة الإياب بين سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.