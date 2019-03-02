انت الان تتابع تفاصيل خبر إثارة وأهداف.. "ديربي شمال لندن" يفي بوعوده الكروية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:30 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله "ديربي شمال لندن" بين ناديي توتنهام هوتسبير وضيفه وجاره اللدود آرسنال، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدّم الضيوف بهدف عبر الويلزي آرون رامسي، الذي سيلتحق بصفوف يوفنتوس الإيطالي بنهاية هذا الموسم، وذلك في الدقيقة الـ16، لكن توتنهام عادل النتيجة عن طريق قائده الهدّاف هاري كين من ضربة جزاء، بحلول الدقيقة الـ74.

وأهدر "المدفعجية" فرصة ذهبية للخروج بالنقاط كاملة بعدما أضاع مهاجمهم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ركلة جزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين وصل رصيد توتنهام إلى 61 نقطة في المركز الثالث، متخلفاً بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وبات فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مهدداً بالتراجع من مركزه الحالي إلى الخامس، في حال فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.