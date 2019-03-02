انت الان تتابع السفير المصري في أنجولا يؤازر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

حرص السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى أنجولا، على حضور مران فريق نادي الزمالك المقام حاليا فى العاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وجاء ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى للزمالك لتخطي عقبة مباراة بترو أتلتيكو، كما شهد المران إسماعيل يوسف رئيس البعثة، وكذلك أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي. وبدأ مران الزمالك في أنجولا اليوم بجلسة سريعة للمدير الفنى كريستيان جروس مع اللاعبين ثم قراءة الفاتحة والتعاهد على بذل أقصى الجهد للفوز بمباراة بترو أتلتيكو.

ويواجه الزمالك فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة. كانت بعثة فريق نادى الزمالك، قد وصلت إلى أنجولا، بعد رحلة طيران شاقة، لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات