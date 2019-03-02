انت الان تتابع حالة اكتئاب تسيطر على حارس الأهلي بعد إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

شريف إكرامى

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق انتابته حالة من الغضب الشديد بسبب تعرضه للإصابة في عضلة السمانة، وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة مع الفريق لمدة لن تقل عن 6 أسابيع، وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي، في تصريحات خاصة أن إكرامي دخل في حالة نفسية سيئة بسبب الإصابة بعد أن حصل على وعد من جانب الجهاز الفني للمارد الأحمر بالمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ظهوره بمستوى ثابت خلال المباراتين اللتين شارك بهما بالدوري.

وتابع المصدر: "إكرامي حصل على وعد من الجهاز الفني بأنه هو الحارس الأساسي للفريق حتى لو عاد محمد الشناوى من إصابة العضلة الضامة". وأتم: "شريف إكرامي تحدث مع الجهاز الفني بشأن مشاركته بسبب أنه يسعى ليكون الحارس الأول للمنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية". وخضع إكرامي لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد