انت الان تتابع حازم إمام: جئنا إلى أنجولا للفوز على بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
أكد حازم إمام، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها غدا الأحد، بالجولة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أن فريقه جاء إلى أنجولا من أجل تحقيق المكسب والفوز بالنقاط الثلاث. وأضاف قائد الزمالك: المباراة صعبة، لكن جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز عالية، وإن شاء الله نرجع بالثلاث نقاط، مضيفا بأننا تحدثنا معا عن أهمية المباراة، وضرورة اللعب بروح قتالية عالية من أجل الفوز والعودة لأجواء المنافسة بالمجموعة.
وأضاف حازم أمام: جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز كبيرة سواء الموجودين في أنجولا أو القاهرة، وأزمة الفريق في إهدار العديد من الفرص السهلة، لكن الفريق قادر على العودة وتحسين مركزه بالمجموعة. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.
كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قد سمح للاعبين بأن يكون طعام الإفطار مفتوحا ثم قام اللاعبون بتدريبات مشي خفيفة حول الفندق لمدة نصف ساعة.
كانت بعثة فريق نادى الزمالك، قد وصلت إلى أنجولا، بعد رحلة طيران شاقة، لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها غدا الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
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