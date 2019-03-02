انت الان تتابع جروس: لن نتنازل عن الفوز أمام بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها غدا الأحد، بالجولة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عن أن تحقيق الفوز على بطل أنجولا في غاية الأهمية من أجل العودة، خاصة أن الفريق يتذيل المجموعة برصيد نقطتين، مشيرا إلى أن حصد النقاط الثلاث سيجعل فريقه يعود بقوة. وأضاف جروس: لدينا أمل في العودة للمنافسة، والحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ8، وسوف نقاتل من أجل الفوز وتحقيق أول انتصار للفريق بالمجموعة والوصول إلى النقطة الخامسة.

وأشار إلى أنه رغم الغيابات المؤثرة والمتمثلة في طارق حامد ومحمود علاء ومحمود كهربا، فإن لديه ثقة في قدرة اللاعبين الموجودين على تحقيق الفوز لامتلاكهم إمكانات كبيرة، ولديهم إحساس بالمسئولية. وأضاف جروس أن بطل أنجولا فريق قوى، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين في الجانب الهجومي، لكنه يسعى لاستغلال الثغرات