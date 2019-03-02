انت الان تتابع الوحدة السعودي يفلت من الهزيمة أمام الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يقوده المصري أحمد حسام ميدو، تعادلًا قاتلًا أمام نظيره الباطن بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين". زياد العونلي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك عصام الجبالي، هدف التعادل للوحدة، الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
بداية المباراة جاءت سريعة من قبل الفريقين، وحاول الباطن الوصول إلى مرمى الوحدة، الذي تصدى حارسه لتسديدة إسماعيل بانجورا، ومع مرور الوقت هدأت المواجهة، واعتمد لاعبو الفريقين على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريقين الوصول إلى مرمى الآخر، ونجح زياد العونلي في
بداية المباراة جاءت سريعة من قبل الفريقين، وحاول الباطن الوصول إلى مرمى الوحدة، الذي تصدى حارسه لتسديدة إسماعيل بانجورا، ومع مرور الوقت هدأت المواجهة، واعتمد لاعبو الفريقين على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريقين الوصول إلى مرمى الآخر، ونجح زياد العونلي في تسجيل هدف التقدم للباطن في الدقيقة 80 وسط غفلة من دفاع الوحدة.
وقبل صافرة نهاية اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، نفذها عصام الجبالي بنجاح، معلنا عن هدف التعادل لفريقه.
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