انت الان تتابع لهيطة يطمئن على ترتيبات استقبال المنتخب في النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
منتخب مصر
أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ترتيبات استقبال الفريق في نيامي عاصمة النيجر قد تم الانتهاء منها خلال الزيارة التي قام بها إلى هناك، حيث تفقد مقر إقامة الفريق واستاد الجنرال سيناي كاونتشي الذي سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه إلى هناك يوم 21 الحالي، حيث توجه لهيطة بالشكر إلى السفارة المصرية بنيامي بقيادة السفير نبيل مكي وكل طاقم السفارة لقيامهم بعمل الترتيبات اللازمة لرحلة المنتخب إلى النيجر.
كان المنتخب الوطني قد حسم مقعده في نهائيات البطولة، حيث يحتل وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متساويًا مع تونس متصدر جدول المجموعة. ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها
كان المنتخب الوطني قد حسم مقعده في نهائيات البطولة، حيث يحتل وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متساويًا مع تونس متصدر جدول المجموعة.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب، وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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