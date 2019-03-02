الان تتابع تعديلات جديدة في قواعد كرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال المجلس الدولي لكرة القدم اليوم السبت إن لمسات اليد من قبل المهاجمين في مواقف تسجيل الأهداف لن يشترط فقط أن تكون متعمدة لإلغاء الهدف في قرار جديد من الجهة التي تسن القوانين المنظمةللعبة في العالم.

واصدر الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم في ابردينقرارا بأن التعمد لن يكون عاملا حاسما في المواقف الخاصة بالأهدافأو الفرص التهديفية بداية من الموسم المقبل. وسيؤدي هذا القرارلوضع حد للمواقف التي يتم فيها إلغاء أهداف بسبب لمس الكرة لذراع أو يد لاعب.

وأضاف المجلس الدولي في بيان “الهدف الذي يتم تسجيله مباشرة منلمس الكرة ليد/ذراع (حتى ولو بشكل غير مقصود) وتسجيل لاعب أوصناعته لفرصة تهديفية عقب الاستحواذ/السيطرة على الكرة من لمسةيد/ذراع (حتى ولو بشكل غير مقصود) لن يتم احتسابه بعد الان”.

وتابع المجلس الدولي أن هذا القرار “سيوفر تعريفا اكثر دقةوتفصيلا لما تشتمل عليه المواقف الخاصة بلمسة اليد خاصة فيما يتعلقبالمواقف التي ستقابل فيها لمسة اليد غير المتعمدة/غير المقصودةبعقوبة”.

وسيقر المجلس المؤلف من أربعة ممثلين من انجلترا وويلزواسكتلندا وايرلندا إضافة لممثلين من الفيفا التغييرات على القواعدلمنع اللاعبين من التداخل مع الحائط البشري الدفاعي أثناء تنفيذالركلات الحرة.

ووفقا للقاعدة الجديدة، فإن اللاعبين من الفريق المهاجم يجب أن يبتعدوا بنحو متر على الأقل من الحائط عند تنفيذ الركلة الحرة.

كما أقر المجلس تغييرات ستجبر اللاعبين الذين تم استبدالهم على

مغادرة الملعب من اقرب نقطة لهم لخط التماس بدلا من التوجه مباشرةإلى مقاعد البدلاء أو نفق اللاعبين في محاولة للحد من أساليب إضاعةالوقت.

وفيما يتعلق بتغيير قاعدة ضربة المرمى، فإن الكرة لا يجب أنتغادر منطقة الجزاء عقب تنفيذ الضربة.وفي حالات اصطدام الكرة بالحكم فانه يجب القيام “بإسقاط الكرة”إضافة لتغييرات على القواعد التي تحكم تحركات حارس المرمى عندتنفيذ ركلات الجزاء حيث يمكن للحارس أن يطأ بقدم واحدة على خطالمرمى اثناء تنفيذ الركلة.