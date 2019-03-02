الهلال يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بغياب سالم الدوسري

الخليج 365-متابعات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم ،السبت، عدم أحقية مهاجم نادي الهلال سالم الدوسري في المشاركة في أولى مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالإمارات بسبب تلقيه بطاقة حمراء في نهائي المسابقة موسم 2017 أمام أوراوا الياباني .

ونشر نادي الهلال على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت

“تويتر” اليوم خبر عدم مشاركة اللاعب استنادا على رد رسمي من الاتحاد

القاري بناء على خطاب استفسار من النادي الذي يستعد للقاء العين

الإماراتي .

وبحسب المادة 54 البند 3 من لائحة مسابقات دوري أبطال آسيا، فإن اللاعب

الذي صدرت بحقه عقوبة إيقاف (لحصوله على بطاقة حمراء كمثال) في نسخة

سابقة ولم يستوفها بسبب نهاية مشاركة فريقه، فإنه يجب عليه أن ينفذ

العقوبة في أول مباراة لنفس المسابقة بشرط أن يكون اسمه مسجل رسميا مع فريقه.

ولم يشارك الدوسري في دوري أبطال آسيا 2018 بعدما احترف في نادي فياريال الإسباني وهو ما جعله لم ينفذ عقوبة الايقاف الصادرة بحقه.