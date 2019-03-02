الامارات | منصور بن محمد يتوج الدراج السلوفيني روغليتش بطلا لطواف الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوج الدراج السلوفيني روغليتش بطلا لطواف الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم السلوفيني بريموز روغليتش دراج فريق جامبو فيسما الهولندي، بطلاً للنسخة الأولى من طواف الإمارات الذي أقيم على سبع مراحل في سبعة أيام، واختتمت منافساته بمنطقة سيتي ووك بدبي.

وتصدر الدراج السلوفيني الترتيب العام للسباق بزمن قدره 26:27:29 ساعة وجاء الاسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار في المركز الثاني بفارق 31 ثانية والفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية، والألماني ايمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 56 ثانية ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق "صن ويب" الألماني خامسا بفارق 64 ثانية، وزميله في الفريق نفسه الهولندي توم دومولين في المركز السادسة بفارق دقيقة واحدة و8 ثوان، وحصل الايرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات على المركز السابع بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي على المركز الثامن بفارق دقيقة واحدة و29 ثانية وحل البلجيكي لورنس دي بلاس من فريق جامبو فيسما الهولندي في المركز التاسع بفارق دقيقة واحدة و45 ثانية، والبولندي ميشال كويياتفوسكي من فريق سكاي البريطاني في المركز العاشر بفارق دقيقة و49 ثانية عن المركز الاول.

وحضر مراسم التتويج مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وممثلي المؤسسات والشركات الراعية للطواف.

وجاءت تفاصيل المرحلة الأخيرة التي انطلقت من حديقة سفاري دبي عند الساعة الواحدة بعد الظهر، مثيرة للغاية وحسمها الايرلندي سام بينت من فريق بورا الألماني لفائدته بحصوله على المركز الأول بزمن قدره 3:17:51 ساعة وجاء الكولمبي فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات في المركز الثاني، والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي في المركز الثالث والنرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات في المركز الرابع والبلجيكي سيرجي بوليس من "سي سي سي" البولندي في المركز الخامس، والألماني فيل بوهوس من فريق البحرين ميريدا سادسا، والألماني ماكسيمليان ريتشا من فريق بورا الألماني سابعا، والسلوفيني لوكا ميزجكتش من فريق ميشلتون الأسترالي ثامنا والإيطالي ماتيو موسشيتي من فريق تريك سيغافريدو الأميركي تاسعا، والنرويجي كريستوفر هالفورسن من فريق سكاي البريطاني عاشرا.

وبنهاية المراحل السبع للطواف، حصل بريموز روغليتش على القميص الأحمر الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، فيما اتنزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية أدنوك، وحافظ الروسي ستيفان كوريانوف دراج فريق غازبروم الروسي على القميص الأسود الخاص بالسرعة برعاية طيران أبوظبي، وتوّج الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية نخيل.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق بورا الألماني الترتيب العام بمجموع زمن قدره 78:52:35 ساعة، وجاء فريق الإمارات في المركز الثاني بـ 78:53:10 ساعة وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بـ78:58:21 ساعة.