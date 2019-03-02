شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لن نتنازل عن الفوز للاستمرار في المنافسة وقادرون على تعويض الغيابات المؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بترو أتليتكو الأنجولى، المقرر لها غدًا الأحد، بالجولة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أن تحقيق الفوز على بطل أنجولا في غاية الأهمية من أجل العودة، خاصة أن الفريق يتذيل المجموعة برصيد نقطتين، مشيرا إلى أن حصد النقاط الثلاث سيجعل فريقه يعود بقوة.

وأضاف جروس: «لدينا أمل في العودة للمنافسة، والحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ 8، وسوف نقاتل من أجل الفوز وتحقيق أول انتصار للفريق بالمجموعة والوصول إلى النقطة الخامسة».

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه رغم الغيابات المؤثرة والمتمثلة في طارق حامد ومحمود علاء وكهربا، إلا أن لدى ثقة بمجموعة اللاعبين المتواجدين في تحقيق الفوز لامتلاكهم إمكانيات وقدرات مميزة، ولديهم إحساس بالمسؤولية.

وأضاف جروس أن بطل أنجولا فريق قوى ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين، والجانب الهجومي مميز له، لكننا سوف نستغل الثغرات والأخطاء من أجل تحقيق الانتصار والعودة للمنافسة وتحسين ترتيبنا بالمجموعة.

وأوضح أن فريق الفريق الأنجولي لديه مجموعة من اللاعبين يمتازون بالسرعات الفائقة، ولدينا مجموعة مميزة من المدافعين أثق في إمكانياتهم، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع لاعبي بطل أنجولا.

وتابع جروس: «سنخوض مباراة بترو أتليتكو بروح قتالية عالية وشجاعة وإصرار على الفوز، لأنها الفرصة الأخيرة للفريق بالمجموعة».

وأشار إلى أننا سوف نستغل المساحات من أجل التسجيل وسنعمل على استغلال جميع الفرص والتعامل معها بشكل جيد، لتحقيق الفوز بالمباراة .

ولفت المدير الفني إلى أن الأجواء المناخية في أنجولا صعبة، من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وسنخوض اللقاء بذكاء حتى لا يتعرض اللاعبون إلى الإرهاق والإجهاد.