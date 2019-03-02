شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجرب خطة وتشكيل لقاء بترو أتلتيكو في مران اليوم بملعب 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الخامسة مساء اليوم «السبت» بتوقيت لواندا، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداته للمواجهة المهمة والمصيرية أمام بترو أتلتيكو، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية المقررة غدا، حيث يؤدي الفريق مرانه الرئيسي على ملعب 11 نوفمبر، الذي يستضيف المباراة، ويسعى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، لتجريب خطة وتشكيل الأبيض الذي سيخوض به المواجهة.

ويركز جروس ومعاونوه في مران اليوم على العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها خصوصا في ظل الغيابات المؤثرة بالقوام الرئيسي للفريق الذي يغيب عنه الثلاثي محمود علاء وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا، حيث يبحث جروس عن البديل الأنسب والأجهز بدلا من طارق حامد حيث يفاضل بين محمد حسن ومحمود عبدالعزيز زيزو للدفع بأحدهما بدلا من حامد بجوار فيرجاني ساسي، فضلا عن أن جروس يدرس تغيير طريقة اللعب والاعتماد على تأمين خط الوسط باللعب بثلاثة لاعبين والاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال نقاط الضعف بدفاع بتروأتليتكو.