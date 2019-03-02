شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يحذر من الأخطاء الدفاعية ويطالب بمراقبة «تياجو وتوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة منذ قليل مع اللاعبين تخللها محاضرة فنية بالفيديو، للتعرف على طريقة اللعب ونقاط الضعف والقوة بصفوف بترو أتليتكو قبل مواجهة الغد.

وحذر «جروس»، خلال الجلسة، المدافعين من تكرار الأخطاء والسرحان وفقدان التركيز الذي يكبد الفريق أهدافًا دون داعٍ، وكلف رباعي خط الظهر بإحكام المراقبة على الثنائي تياجو أزولاو وتوني، أخطر لاعبي بترو أتليتكو.