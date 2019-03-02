شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يحذر من الأخطاء الدفاعية ويطالب بمراقبة «تياجو وتوني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة منذ قليل مع اللاعبين تخللها محاضرة فنية بالفيديو، للتعرف على طريقة اللعب ونقاط الضعف والقوة بصفوف بترو أتليتكو قبل مواجهة الغد.
وحذر «جروس»، خلال الجلسة، المدافعين من تكرار الأخطاء والسرحان وفقدان التركيز الذي يكبد الفريق أهدافًا دون داعٍ، وكلف رباعي خط الظهر بإحكام المراقبة على الثنائي تياجو أزولاو وتوني، أخطر لاعبي بترو أتليتكو.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للزمالك يحذر من الأخطاء الدفاعية ويطالب بمراقبة «تياجو وتوني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.