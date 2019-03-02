قبل موقعة الكلاسيكو.. جماهير ريال مدريد تهاجم كروس

وجه عدد من جماهير ريال مدريد، السباب إلى نجم الفريق، توني كروس، اليوم السبت، قبل خوض لقاء الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي برشلونة، في الجولة الـ26 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.
فأثناء ذهاب اللاعبين إلى الحافلة، هاجم بعض الجماهير كروس ووجهوا له السباب، وصافرات الاستهجان، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.
ولا يعيش كروس أفضل أوقاته حاليًا، كما دخل مؤخرًا في أزمة مع مدرب الفريق الملكي السابق، بيرند شوستر، بعدما انتقد الأخير مستواه.
وكان كروس قد أظهر غضبه الأسبوع الماضي، خلال مواجهة ليفانتي بالليجا، حينما قرر المدير الفني سانتياجو سولاري تغييره، ما زاد من انتقاد الجماهير له.
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