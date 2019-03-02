كورة لايف > مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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برشلونة وريال مدريد اليوم 27-2-2019

ومن المثير للاهتمام في مسيرة هذا الحكم في مباريات الكلاسيكو ، هو فوز كل فريق في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد ، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مساء اليوم المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توكيل الحكم ألبرتو أونديانو مايينكو بدلاً من هيرنانديز هيرنانديز المصاب ، فيما انتقدت الصحافة الكتلونية هذا القرار وقالت بأن سبب هذا التغيير جاء بسبب ضغوط مارسها ريال مدريد.

وستكون مباراة الليلة هي الأخيرة بالنسبة إلى مايينكو على صعيد مباريات الكلاسيكو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث سيعتزل الحكم الذي ينحدر من إقليم نافارا في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.

وأصيب الحكم هيرنانديز هيرنانديز على مستوى الساق خلال تواجده في مدينة الدوحة على هامش مشاركته في دورة تحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبالتالي جرى تعيين حكم آخر لقيادة مباراة الكلاسيكو.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.