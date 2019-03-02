شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد المملكة في عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

افتتحت اليوم السبت في العاصمة التايلندية بانكوك فعاليات الاجتماع الـ38 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأولمبية التايلندية براويت ونغسوان، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح.

وبدأ حفل الإفتتاح بلقاء رؤوساء اللجان الأولمبية الآسيوية ثم كلمة قدمها رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تحدث من خلالها عن ابرز نتائج المرحلة السابقة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا2018 التي اقيمت في إندونيسيا أغسطس الماضي.

كما تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية التي أسهمت في نجاح الرياضة الأولمبية على المستوى القاري.

من جهته يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفد المملكة في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي تنعقد صباح غد (الأحد)، وتشمل جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية سيتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للأعوام الأربعة القادمة.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات عضو اللجنة الأولمبية الدكتور رجاءالله السلمي.