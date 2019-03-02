شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.. وريما بنت بندر رئيسا له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.



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