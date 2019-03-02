شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسا لاتحاد الرياضة المجتمعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارا بتعيين الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية إلى توسعة قاعدة ممارسة النشاط البدني في المملكة، وذلك لإعداد الفرص لجميع شرائح المتجمع في مجال الرياضة والحياة.



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