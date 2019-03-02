انتهت مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جرت لحساب الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري التهديف في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم خالد قمر، لكن الداخلية لم يصبر كثيرًا على هذا التأخر حيث تكفل محمد سالم بإعادة الداخلية إلى المباراة من جديد في الدقيقة 19.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 25 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع الداخلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يقتنص تعادلاً صعبًا أمام الإتحاد السكندري في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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