جروس: سنقاتل للفوز على بترو أتلتيكو.. وسنتعامل بذكاء مع مناخ أنجولا

صرح كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بأن الفريق سيقاتل من أجل الفوز على بترو أتليتكو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية، موضحًا أنهم سيتعاملوا بذكاء مع المناخ لتجنب الإرهاق.

وقال جروس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت، بانجولا قبل مباراة الغد أن الزمالك سيقاتل من أجل الفوز وتحقيق أول انتصار للفريق بالمجموعة والوصول الى النقطة الخامسة.

وأشار السويسري إلى أنه رغم الغيابات المؤثرة والمتمثلة في طارق حامد ومحمود علاء وكهربا، إلا أنه يمتلك ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين المتواجدين، في تحقيق الفوز لامتلاكهم امكانات وقدرات مميزة، ولديهم أحساس بالمسئولية.

وأوضح جروس أن بترو أتليتكو فريق قوى، ولديه مجموعه جيدة من اللاعبين، والجانب الهجومي مميز له، وسيعمل الزمالك على استغلال الثغرات والأخطاء من أجل تحقيق الانتصار، والعودة للمنافسة وتحسين ترتيب الفريق بالمجموعة.

واعتبر المدير الفني أن الاجواء المناخية في أنجولا صعبة، من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وأشار إلى أن الفريق سيخوض اللقاء بذكاء حتى لا يتعرض اللاعبون الى الارهاق والاجهاد.

يمتلك الزمالك نقطتين من 3 جولات في البطولة حتى الآن، ويحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا من أجل العودة بقوة للمنافسة على التأهل.

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