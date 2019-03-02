شكرا لقرائتكم ريما بنت بندر رئيساً لاتحاد الأولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودي قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيساً له. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة الأولمبية السعودية في الأولمبياد الخاص الذي سيقام في أبوظبي خلال الشهر الجاري.

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