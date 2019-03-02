شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يمنع مشاركة سالم الدوسري أمام العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقّت إدارة الهلال، يوم السبت، خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف سالم الدوسري في أولى مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.
وكان سالم الدوسري قد تعرض للطرد في آخر مباراة لعبها مع الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز. واستفسرت إدارة الهلال عن عقوبة اللاعب في وقت سابق للتأكد من أحقية مشاركته في المباراة القادمة.
ويلعب الهلال يوم الثلاثاء أولى مبارياته الآسيوية في الموسم الجديد أمام العين على ستاد هزاع بن زايد.
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