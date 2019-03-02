أليغري لا يعرف موعد عودة خضيرة إلى الملاعب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ماسيمليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، أن عودة لاعب وسط الفريق سامي خضيرة الذي يعاني مشاكل في القلب، لا تزال غير واضحة.
وقبل مباراة الفريق أمام نابولي المقررة مساء الأحد، أوضح أليغري يوم السبت أن اللاعب الألماني الذي أجرى عملية جراحية، سيخضع لمزيد من الفحوص، مشيرا إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد بعد لعودته.
وكان خضيرة (31 عاماً) خضع قبل أسبوع ونصف أسبوع لعملية جراحية بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وكان يوفنتوس أعلن آنذاك أن خضيرة سيضطر للابتعاد لمدة شهر بسبب العملية.
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