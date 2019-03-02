نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الانجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية وهامة ينتظرها عشاق الدوري الانجليزي، مباراة تجمع ما بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ساوثهامبتون وذلك ضمن إطار الدور الثاني الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يدخل هذا اللقاء وهو يمتلك 55 نقطة في المركز الخامس، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، أما عن فريق ساوثهامبتون فأنه يدخل اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 8 ببث اللقاء على شاشتها.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وساثهامبتون

انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد ب3 أهداف مقابل هدفين.